“El fin está cerca”: Slayer anuncia su retiro de los escenarios

Tristeza en el mundo del metal, una de las bandas conocidas como “las 4 grandes” anunció su retiro de los escenarios. Se trata de la agrupación californiana Slayer que, tras 37 años de carrera, publicaron un video en el que anuncian el fin de la banda.

"El final está cerca... Slayer saldrá de gira por el mundo una vez más...", dijo este lunes la banda estadounidense, sin dar más detalles por el momento. Se espera una última gira mundial.

Slayer tuvo una impresionante acogida en los años 80 al ser de las agrupaciones pioneras del contundente y acelerado Thrash Metal junto a otras bandas como Anthrax, Megadeth y Metallica.

Uno de sus discos más clásicos son el ‘Reign in Blood’ de 1986, 'South of Heaven' de 1988, 'Seasons in the Abyss' de 1990, entre otros. Su más reciente disco es 'Repentless' que se editó en 2015.

De la formación original solo permanecen Tom Araya, bajista y vocalista, y Kerry King, uno de los guitarristas. El otro guitarrista Jeff Hanneman falleció en 2013 y Dave Lombardo, el baterista, ha estado saliendo y entrando a la banda, además actualmente está con la legendaria banda de crossover thrash Suicidal Tendencies.

