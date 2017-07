“El fiscal general, Jeff Sessions, tomó una posición muy débil sobre los crímenes de Hillary Clinton”: Presidente de EE. UU., Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la mañana de este martes a través de su cuenta en Twitter la investigación sobre la presunta intromisión rusa en la elección del año pasado y señaló al fiscal general, Jeff Sessions, de no indagar más sobre su rival demócrata en la carrera electoral, Hillary Clinton.

En un par de publicaciones en Twitter, el mandatario afirmó que el fiscal general, Jeff Sessions, había adoptado "una posición muy débil" hacia la ex candidata presidencial demócrata y aseguró que hubo "esfuerzos ucranianos para sabotear la campaña de Trump, trabajando silenciosamente para impulsar a Clinton".

Otro tweet dice: “El problema es que el jefe interino del FBI y la persona encargada de la investigación de Hillary, Andrew McCabe recibió 700.000 dólares por H”, trinó el mandatario.

Además, el mandatario apuntó al rol de Ucrania en la elección, aunque no brindó evidencia sobre su reclamo.

Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers!

Problem is that the acting head of the FBI & the person in charge of the Hillary investigation, Andrew McCabe, got $700,000 from H for wife!