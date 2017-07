El incómodo saludo del presidente Donald Trump a la primera dama de Francia, Brigitte Macron

Este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Francia en compañía de su esposa Melania y solo bastó con que interactuara con su homólogo Emmanuel Macron y la primera dama Brigitte Macron para que las redes sociales tomaran nota del incómodo saludo entre Trump y la esposa de Macron.

El mandatario estadounidense y la primera dama francesa estrecharon manos, luego la saludó besando sus mejillas, y después agarró su mano y la haló hacia él.



Foto: Getty Images

Más tarde, los cuatro visitaron los museos de Les Invalides y en un momento, Trump le dijo a la primera dama francesa “sabes, estás en muy buena forma… hermosa”, según reseña la agencia AFP.

De una vez, el video se viralizó y los comentarios de los usuarios de las redes sociales que consideraron el comentario inapropiado, no se hicieron esperar.

Watch this. Trump turns to Brigitte Macron and tells her: "You're in such good shape." 😳 pic.twitter.com/dAsjCbbdp9