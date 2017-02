El infortunado comentario de Nicolás Maduro sobre la letal yuca amarga

En medio de una broma, el presidente Nicolás Maduro se refirió al diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, como una persona “pavosa” y más “desabrío” (simple) que la yuca amarga, de la que se habla en todo el país por haber causado la muerte de al menos diez personas en 2017, cuatro de ellas de una misma familia, de condición precaria.



Cuando Maduro ironizaba sobre las nuevas autoridades de la Mesa de la Unidad Democrática, dijo que antes se comunicaba con el secretario Ejecutivo, Jesús Chúo Torrealba, directamente, pero que no conoce a los nuevos encargados y no lo intentará con el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a quien llamó en todo momento “cejota” por sus características cejas.



“¡Con cejota no me atrevo; cejota es pavoso!”, insistía mientras el público reía.



Relacionado: Muere familia entera en Caracas tras consumir yuca amarga



“Fíjense que se fue a reunir con el canciller de Brasil y el canciller ayer tuvo que renunciar porque le salieron 20 denuncias de corrupción, ¿es pavoso o no?, cuando lo vean crucen la calle y lleven cariaquito mora’o para echárselo en la vía”,



De inmediato agregó: “Cejota es mas desabrío que un helado de yuca amarga; cuidado con la yuca amarga, una no se puede comer, la amarga no se puede comer, en estos días alguien por allí comió yuca amarga, eso a veces sucede … tuvo un accidente y tuvieron un problema grave”, minimizó el mandatario y de inmediato cambió el tema.



A principios de semana el país quedó consternado por la muerte de cinco personas en Caracas, cuatro de ellas de una misma familia, por la ingesta de yuca amarga, algo que se ha vuelto común en medio de la crisis debido a la escasez de alimentos y el altísimo costo de las pocas cosas que sí se consiguen.



Además: En un mes cuatro niños y una mujer murieron por ingesta de yuca amarga en Venezuela



Hasta ahora, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto y los medios de comunicación han comenzado una férrea campaña mediática para concientizar sobre las diferencias de la yuca dulce (no letal) y la marga.



Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve