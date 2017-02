¡Regresa al mercado! Nokia lanzará la réplica de su legendario y resistente celular 3310

Casi 17 años han pasado tras el lanzamiento del Nokia 3310, un legendario móvil de la marca finlandesa que le valió el título de la compañía con teléfonos más resistentes del mundo. Entre las referencias de las que ha sido protagonista también está la increíble durabilidad de su batería.

Para los fanáticos de la tecnología antigua, Nokia ha dado una excelente noticia: su Nokia 3310 regresará al mercado. Será presentado nuevamente en el Mobile World Congress (MWC) 2017, que se celebrará a finales del mes de febrero en Barcelona, España.

Regresa un mítico de la telefonía móvil

Según Evan Blass, conocido bloguero con un récord casi perfecto de filtraciones, HMD Global, actual dueña del nombre Nokia, lanzará una “versión moderna” del Nokia 3310. Sin embargo, no tendremos en nuestras manos un smartphone, sino un dispositivo con la típica duración de batería y construcción muy resistente.

