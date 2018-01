Trinidad: la anciana invidente que conmovió al papa Francisco e hizo frenar el papamóvil en Trujillo, Perú

Desde la multitud de gente un conmovedor aviso de una mujer invidente llamó la atención del papa Francisco, quien hizo detener el papamóvil mientras recorría las calles de Trujillo, en Perú.

“Me llamo Trinidad cumplo 99 años. No veo. Quiero tocar tu manito”, fueron las palabras de la mujer que con humildad pedía un saludo del sumo pontífice de la iglesia católica.

El conmovedor momento fue registrado por todos los presentes, el papa pidió detener el papamóvil para bajarse a saludar y bendecir a la señora Trinidad, "El papa me vio de lejos y me agarró la mano y me dio la bendición. Me preguntó de dónde venía y cuántos hijos tenía".

“Que bondadosa que es usted”, fue lo que le dijo Francisco a la anciana, según como relató la mujer en la Radio Programas del Perú.

"Será un momento que no olvidaré en el resto de mi vida" expresó la mujer madre de 12 hijos, 38 nietos, 35 bisnietos y 8 tataranietos, que logró conmover al papa, besar su mano y tenerlo cerca, además de recibir su bendición y recibir un rosario como regalo del pontífice.

Greg Burke vocero del vaticano explicó que los gestos como los de la señora Trinidad se han generado en varias ocasiones durante sus viajes, por lo que el papa pide detener el papamóvil para saludar y bendecir a las personas que se lo piden.

En su regreso a Lima el papa Francisco rezó por los enfermos que se acercaron a la Nunciatura Apostólica a verlo y agradeció a los fieles “por venir a saludarme” y dijo que “antes de entrar saludé a todos los hermanos que están enfermos, ahora todos nosotros vamos a mirarlos y vamos a rezar por ellos".