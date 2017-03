El talento no se acaba: Paul McCartney ya trabaja en nuevo álbum con el productor de Adele

El exintegrante de Los Beatles Paul McCartney reveló que trabaja en un nuevo álbum con Greg Kurstin, el productor que ayudó a la cantante británica Adele a sacar su éxito mundial "Hello".

En una entrevista radial este fin de semana, el cantante dijo que esta "en medio" de un nuevo álbum, el primero desde 2013.

Precisó que colabora con Kurstin, coautor de la balada al piano de Adele que se convirtió en un éxito planetario.

El productor también ha trabajado con la cantante australiana Sia y con el icono del rock alternativo a Beck.

"Mi única preocupación es que la gente vaya a decir: "Oh, Paul McCartney va a cantar el tema del mes", explicó el músico en entrevista.

"Supongo que tu siempre piensas lo peor de esto, pero él es un tipo genial", dice McCartney, describiéndose a si mismo. "Hago lo que amo hacer", agregó.

El artista, de 74 años, dijo que no le preocupa la imagen que dejará, aludiendo a la muerte en los últimos meses de leyendas como David Bowie o Prince.

El artista contó que su excompañero John Lennon, asesinado frente a su casa en Nueva York en 1980, le hizo una vez una pregunta sobre este tema.

"Fue curioso porque jamás me habría imaginado que John tendría la menor preocupación sobre eso. Pero es de esas cosas que preocupan a las personas: ¿tu te preguntas qué dirán los otros?,¿Seguirán los comentarios negativos? o ¿los más halagadores? (...) Afortunadamente esto no tendrá importancia porque ya no estaré aquí".

McCartney también rindió homenaje a Chuck Berry, pionero del rock and roll, que falleció días atrás.

"Muchos copiamos su estilo en la guitarra, el tuvo una enorme influencia", señaló el cantante. "Para mi sus letras son como la poesía estadounidense. Capturan el espíritu de la escuela secundaria, el rock and roll, los autos..."

El clásico "Come Together" de Los Beatles fue inspirado en "You Can't Catch Me" de Chuck Berry, lo que provocó una disputa con la casa disquera del rockero.

