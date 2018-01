“El tiempo se acabó”, Oprah Winfrey en los Golden Globes

El 7 de enero se llevó a cabo la edición número 75 de los Globo de Oro, una noche en la que la solidaridad fue la gran protagonista. Las estrellas de Hollywood se vistieron de negro como muestra de apoyo hacia las víctimas de abusos sexuales como parte de la campaña “Time's up”, una respuesta a la gran ola de denuncias que sacudió recientemente a la industria del entretenimiento.

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y "Lady Bird" fueron los principales ganadores de los Golden Globes, llevándose a casa los premios al mejor drama y la mejor comedia respectivamente. Mientras que en las categorías televisivas “Big Little Lies” y “The Handmaid’s Tale” salieron como grandes triunfadoras.

