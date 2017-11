¿Lección para Donald Trump? Emmanuel Macron dice que el uso de Twitter no es compatible con ser presidente

Durante la primer entrevista con un medio estadounidense, el presidente francés, Emmanuel Macron se refirió al uso de la red social Twitter y señaló que “no me tuiteo a mí mismo. Y no me sigo a mí mismo. Porque no es compatible con el tipo de distancia que se necesita para gobernar y presidir”.

“Para ser presidente, se necesita cierta distancia de los acontecimientos, de los flujos permanentes de noticias y reacciones”, agregó Macron para la revista TIME.

Frente a la pregunta sobre si seguía o no la cuenta de Twitter del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien causa polémica en el mundo con cada twit que escribe, el presidente Macron afirmó, “tengo que confesar que he escuchado de algunas noticias sobre la cuenta de Twitter de Trump, pero no las sigo y no escribo un tuit".

VEA TAMBÍEN → México reitera que existe una relación "cercana" con EE. UU. y confía en que continúe el comercio entre ambas naciones

Según el mandatario, no está todos los días en la red social para ver lo que está sucediendo y argumentó que la razón de esto es que “cuando estás en la situación de decidir por tu cuenta y cuando tienes la responsabilidad de muchas políticas grandes y mucha gente, no puedes reaccionar permanentemente en este tipo de medios o en cualquier medio".

"Es por eso que Twitter no siempre se adapta totalmente a este tipo de trabajo. Está bien para tu vida privada, pero el problema es que no tienes más vida privada cuando eres presidente", puntualizó el Macron.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24