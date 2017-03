Elegido antiguo colaborador de Rafael Esquivel como presidente de la FVF

Laureano González, quien por años fue un cercano colaborador de Rafael Esquivel, detenido por la justicia estadounidense en la investigación de casos de corrupción en la FIFA, fue elegido para presidir la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Con 123 de 128 votos posibles, González alcanzó la presidencia de la FVF que ocupó Esquivel desde 1987 hasta su detención en 2015 por los presuntos delitos de corrupción, lavado y sobornos.



Los opositores Tony Carrasco y Antonio Cabrujas sumaron dos votos cada uno, en tanto que el restante fue declarado nulo.



"Yo pensaba que podía ganar, pero no así", dijo González entusiasmado al conocer los resultados.



Carrasco lamentó la derrota y dijo estar "seguro" de que el resultado "no representa el sentir del mundo de fútbol" en el país.



"El cambio debe ser, primero de conciencia. La transformación llegará", añadió.

González ejerció la presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol de manera interina desde 2015, luego de la detención de Esquivel, a quien defendió públicamente. Después dijo que, aunque era "amigo" de Esquivel, nunca participó de "sus negocios".



"Jamás formé parte de algo distinto al fútbol", aseguró.



En noviembre de 2016 Esquivel se declaró culpable de varios cargos, pagó una fianza de 7 millones de dólares para abandonar la prisión y le fueron confiscados 16 millones de dólares.