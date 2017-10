Eliezer Sirit asegura que la incapacidad y corrupción son las causas del problema eléctrico en Paraguaná

El candidato a la Gobernación del estado Falcón por la oposición venezolana Eliezer Sirit expresó que la incapacidad y corrupción son las causas fundamentales de problema eléctrico que presenta Paraguaná

“Debido a los malos manejos que hubo para la adquisición de los equipos para la planta Josefa Camejo, hoy en Paraguaná los habitantes siguen sufriendo por el servicio eléctrico", apuntó Eliezer Sirit.

Explicó Sirit que en Falcón no han ocurrido huracanes, ni terremotos “lo que ellos hicieron fue un gran negocio con la compra de turbinas y equipos caros, además de contratar gente a la cual no se le dio la capacitación para el manejo equipos necesarios, los culpables son los que han gobernado a Falcón, aquí nadie puede decir que esto no es culpa de ellos”.

Agregó que la improvisación gobierno de Nicolás Maduro con la Planta Termoeléctrica Josefa Camejo, “viene desde el 2008, desde el mismo año de su inauguración apurada para beneficiar a la entonces candidata Stella Lugo en esa época improvisaron e hicieron negocios turbios con el afán de ilusionar a los paraguaneros”.

El candidato añadió que gracias a esa irresponsabilidad, hoy quieren repetir con el nuevo títere de Maduro, han hundido en el caos y la oscuridad a miles de familias falconianas “mientras los enchufados duermen con sus plantas eléctricas millonarias en sus casas, sin importar el dolor del pueblo”.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve