Embajada de EE. UU. en Turquía suspendió temporalmente servicio de visado por razones de seguridad

La embajada estadounidense en Ankara anunció este domingo la suspensión temporal de la concesión de visados, excepto los de inmigración, en todas las misiones diplomáticas de su país en Turquía, por razones de seguirdad, a lo que la Embajada turca respondió a través de un comunicado la suspensión de todos los servicios de visados de no inmigrantes en todas las misiones diplomáticas de dicho país en territorio estadounidense.

Para "revaluar el compromiso" de las autoridades turcas a la hora de garantizar la seguridad de las misiones diplomáticas estadounidenses y "para limitar el número de visitantes que acuden" a ellas durante esa evaluación, la embajada decidió "suspender inmediatamente todos los servicios", excepto los visados de inmigración, indicó en un comunicado.

Estados Unidos tomó esta decisión tras el arresto este miércoles de un empleado local de su consulado en Estambul, por presuntos vínculos con los instigadores del fallido golpe de Estado de julio de 2016 en Turquía, según reseñó la agencia de noticias AFP.

El empleado fue acusado de "espionaje", de intento de derrocar al Gobierno y de estar relacionado con las redes de Fetulá Gülen, un predicador exiliado en Estados Unidos al que Ankara considera como el cerebro del intento de golpe de Estado.

Según Ibrahim Kalin, portavoz del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el estudio de listados de llamadas sugiere la existencia de "intensos intercambios telefónicos" entre el empleado del consulado y presuntos golpistas, incluido Adil Öksüz, considerado como uno de los líderes de la intentona, refirió AFP.

En respuesta a dicha desición, la Embajada de Turquía en EE. UU. anunció este domingo en un comunicado compartido en su cuenta oficial de Twitter, que suspenderá todos los servicios de visados de no inmigrantes en todas las misiones diplomáticas de dicho país en territorio estadounidense. El comunicado repite palabra por palabra lo que dice el publicado horas antes por la embajada de EE. UU. en Ankara.

