Embajador Mario Isea denuncia "campaña de incitación al odio" contra funcionarios venezolanos en el extranjero

El embajador venezolano en Madrid, Mario Isea, denunció este miércoles el "asedio" que sufrió la pasada semana un centro dependiente de la Embajada y pidió al Gobierno español que "evite un desbordamiento y un traslado de la violencia" de Venezuela a España.

En una rueda de prensa en Madrid, Isea aseguró que la semana pasada sufrió acoso durante un acto celebrado en el centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, al que definió como sede diplomática y dijo que, por tanto, debía ser "debidamente protegido", según la Convención de Viena.



El pasado día 11 cientos de personas se concentraron durante horas ante ese centro mientras se celebraba un acto con la asociación de Víctimas de la Violencia en las manifestaciones de Venezuela (Guarimbas), incidentes que el embajador definió como de "incitación al odio" y de "un nivel de violencia inusitada".



El diplomático denunció una "campaña de incitación al odio a nivel internacional" contra sedes diplomáticas y funcionarios venezolanos en distintos lugares del mundo, que en su opinión "raya en el fascismo".



Asimismo pidió a las instituciones españoles "evitar la solidaridad automática a cualquier opositor (venezolano) por el hecho de no compartir la visión ideológica de un gobierno".



Isea consideró que las autoridades españolas están dando "un mensaje equivocado a los sectores que están llevando a cabo la violencia en Venezuela y quieren exportarla a España".



El Gobierno español ha dado muestras de apoyo en numerosas ocasiones a opositores venezolanos, entre ellos a los familiares del político encarcelado Leopoldo López, y el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, es objeto con frecuencia de críticas del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por sus declaraciones a favor de la oposición de Venezuela.



En referencia a lo ocurrido la pasada semana, Isea afirmó que "hay una connotación política muy importante que podría rayar en la permisividad" de la violencia de un sector hacia otro y se mostró preocupado "por las inacciones" del Gobierno español.



El embajador afirmó que "no se produjo la necesaria acción preventiva" por parte de las autoridades españolas y lamentó la falta de respuesta del Ministerio español de Asuntos Exteriores cuando recurrió a este departamento para denunciar los hechos, así como su falta de información acerca de la manifestación convocada.



En este sentido, Mario Isea informó de que ha enviado una nota a la cancillería española en la que solicita tratar con esta dependencia y con el Ministerio de Interior lo ocurrido la pasada semana en Madrid, cuando, en su opinión, se pusieron en riesgo su "libertad", "seguridad" y "dignidad" como embajador.



El diplomático venezolano, en el cargo desde 2013, hizo un llamamiento al Gobierno español al diálogo, para que cesen las campañas al odio y que no ocurran "atropellos" como el de la semana pasada.

Colaboración EFE

