Emotiva reacción: Carlos Correa le propone matrimonio a su novia tras ganar la serie mundial de béisbol con su equipo los Astros de Houston

El campocorto de los astros de Houston, Carlos Correa, tuvo una noche que nunca olvidará el martes. No solo ganó la serie mundial de béisbol con su equipo, quienes por primera vez lograban este título, sino que se comprometió en vivo con su novia, Daniella Rodríguez.

Correa era entrevistado por un periodista luego de la obtención del triunfo de los Astros cuando saca de repente un anillo de compromiso y le pide a su pareja que se case con él. La reacción de su novia fue entrar en llano de la felicidad.

“Me haces el hombre más feliz del mundo, quieres casarte conmigo”, dijo el beisbolista a su mujer. Su novia aceptó y ya solo falta arreglar la fecha de la boda.

“La verdad nunca lo imagine, estábamos enfocados en el juego. Esto fue una gran sorpresa”, dijo Daniella, la pareja del campocorto a los medios presentes en la final de la Serie Mundial.

Correa también afirmó que tenía todo planeado pero primero tenía que lograr ser campeón que “era lo más difícil”.

Tras 55 años de historia de la franquicia, los Astros de Houston se titularon este miércoles campeones por primera vez de la Serie Mundial de béisbol al vencer 5x1 a los Dodgers de Los Ángeles en el séptimo y último juego, reseñó AFP.

Los jugadores latinos, entre ellos los venezolanos José Altuve y Marwin González, el boricua Carlos Correa y el cubano Yuli Gurriel, aportaron en grande al equipo para quedarse con la Serie Mundial de béisbol.

Carlos Correa y Daniella Rodríguez llevan más de un año de relación, según dijo ella

A great day for @TeamCJCorrea just got even better.



She said yes! pic.twitter.com/t9MPRcfdQ4