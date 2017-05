Emotivo momento: mujer canta ‘Don´t look back in anger’ de Oasis luego de un minuto de silencio en Manchester por víctimas del atentado

En la plaza Santa Ana de Manchester se rindió un homenaje a las víctimas del atentado terrorista del pasado lunes en donde murieron 22 personas. Tras un minuto de silencio, una mujer comenzó a entonar la canción ‘Don’t look back in anger’, el éxito de Oasis y logró unir a los asistentes en una sola voz.

El emotivo momento fue registrado en las redes sociales ya que conmovió a más de uno que no soportó el llanto.

‘Don’t look back in anger’ es una canción de la banda inglesa Oasis, famosa en los años 90 y que fue publicada el 19 de febrero de 1996 de su disco más exitoso "(What's the Story) Morning Glory?".

Goosebumps! The amazing moment Manchester crowd joins in with woman singing Oasis - Don't Look Back in Anger after minutes silence pic.twitter.com/Cw4mOq8yde — Josh Halliday (@JoshHalliday) 25 de mayo de 2017

Redacción NTN24

