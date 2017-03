Empresarios venezolanos piden no importar alimentos que pueden producir: Al gobierno le sale más cara la importación que la producción nacional

La principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, dijo hoy que los alimentos importados que vende el Estado a través de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) pueden ser producidos por los industriales del país, lo que generaría un importante ahorro a la nación.

"Lo más triste es que por cada kilo que viene en esa bolsa de CLAP, por cada dólar que utilizan para traer ese kilo de México o de donde lo consigan, ese mismo dólar, poniéndolo a la disposición para la producción de bienes y servicios en el país se pueden producir de 4 a 5 kilos", dijo el presidente de Fedecamaras, Francisco Martínez.



El portavoz de la patronal dio estas declaraciones al canal privado Globovisión y señaló que el Gobierno de Nicolás Maduro "insiste" en creer que el problema de la escasez de los alimentos "está en controlar la distribución y no en estimular la producción".



"En esa maña de controlarlo todo, el Gobierno no solamente perdió el control de la economía sino que está por perder el control del país", apuntó.



Cabe recordar que en Venezuela opera un control de cambio desde el año 2003 que convierte al Estado en el único actor autorizado para comercializar y gestionar la compraventa de divisas en el país.



Martínez también criticó que desde 2015 el país se encuentra desinformado sobre los índices de inflación y crecimiento pues el Banco Central de Venezuela (BCV) ha dejado de ofrecer este número.



"A nosotros nos parece lamentable que unas estadísticas estratégicas para el país hay que irlas a buscar en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial", dijo y agregó: "Es una obligación de nosotros como país, una obligación de nosotros como Estado de tener esas cifras tan importantes estratégicamente".



Comentó que "no hay señales" de que el Gobierno esté haciendo un "abordaje estructural sobre la crisis" económica del país y que en el último año solo se han anunciado "más controles, más decisiones que van en la ruta equivocada e insistir en este modelo" que a su juicio "va por el camino errado".

Los CLAP fueron creados hace casi un año por el presidente Maduro tras asegurar que la escasez de alimentos tenía que ver con el desvío de los productos en su línea de distribución.



Estos comités son controlados por militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y según el coordinador nacional de los CLAP, Freddy Bernal, se distribuyen en unos dos millones de hogares con la aspiración de llegar a seis millones de casas.



Los CLAP, sin embargo, no han logrado disminuir las largas filas de compradores que esperan conseguir alguno de los alimentos que han desaparecido de los anaqueles del país a precios subsidiados por el Estado como café, azúcar, harinas de maíz y de trigo, aceite o leche.

Colaboración EFE

