Empresas encargadas del funcionamiento de centrales nucleares en EE. UU. habrían sido objeto de ataques informáticos, según The New York Times

Empresas encargadas del funcionamiento de centrales nucleares en EE. UU. habrían sido objeto de ataques informáticos en los últimos meses, situación que podría llevar a una activación de alerta máxima en el país, según reseñó el medio The New York Times.

Estos cibernataques se produjeron entre mayo y junio y afectaron en particular a la compañía Wolf Creek Nuclear Operating Corporation, que gestiona el funcionamiento de una planta en el estado de Kansas (centro). Estas intervenciones fueron consignadas en un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos fechado el 28 de junio y obtenido por The New York Times.

De acuerdo al diario, los hackers no lograron penetrar en los "sistemas operativos" y Wolf Creek asegura que la red atacada fue separada de la que maneja la central nuclear. El informe no indica si estos ataques cibernéticos estaban relacionados con el espionaje industrial o con un intento de dañar las plantas.

El informe concluye, sin embargo, que los piratas informáticos demostraron estar "determinados a mapear las redes informáticas (de las empresas) para ataques futuros".

