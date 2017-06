En el Día del Padre, no dejaron a Leopoldo López ver a sus hijos

El preso político, Leopoldo López, no pudo celebrar el Día del Padre pues las autoridades de la cárcel de Ramo Verde lo mantienen bajo aislamiento y sus dos hijos y esposa no pudieron entrar a la visita dominical.



"A nuestros hijos no le permiten entrar a Ramo Verde para darle a Leopoldo un regalo por el Día del Padre que ellos mismo hicieron", expresó Tintori en uno de sus twits.

López está bajo castigo por haber filtrado a la opinión pública dos videos que colgó en su cuenta de la red social.

En el primer video llamó a los venezolanos a mantenerse en las calles en contra del régimen y el segundo fue un mensaje a la Fuerza Armada Nacional para que se rebelen ante la ruptura del orden constitucional.

VEA TAMBIÉN

#DENUNCIO La dictadura no permitió que Leopoldo Santiago y Manuela vieran a su papá en Ramo Verde y compartieran con él en el Día del Padre. — Lilian Tintori (@liliantintori) 18 de junio de 2017

A nuestros hijos no le permiten entrar a Ramo Verde para darle a Leopoldo un regalo por el Día el Padre que ellos mismos hicieron. pic.twitter.com/pUbn7NcSQE — Lilian Tintori (@liliantintori) 18 de junio de 2017

Leopoldo está aislado e incomunicado. Sus abogados no lo ven desde hace más de 2 meses. — Lilian Tintori (@liliantintori) 18 de junio de 2017

La dictadura al no dejar que nuestros hijos puedan ver a su papá viola la LOPNA y las medidas cautelares que tienen de la @CIDH — Lilian Tintori (@liliantintori) 18 de junio de 2017

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve