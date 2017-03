"En materia de vías estamos haciendo una verdadera revolución": presidente Juan Manuel Santos

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró este sábado en Manizales que su Gobierno está haciendo una "revolución" en materia de infraestructura y destacó que ha contribuido a la recuperación de la caficultura, dos sectores que estaban en "crisis" hace algunos años.

"En materia de vías estamos haciendo una verdadera revolución", dijo el jefe de Estado al inaugurar junto con el vicepresidente Germán Vargas Lleras, la Intersección La Fuente que beneficiará a "millones de personas" no solo del departamento de Caldas, sino de departamentos vecinos.

Santos aseguró que con estas y otras obras que mejorarán las carreteras, los puertos y los aeropuertos del país, Colombia se ubicará en los puestos de vanguardia en América Latina.



Explicó que antes de asumir como Presidente, Colombia era superado en infraestructura por Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Perú y Ecuador, entre otros pero "cuando terminemos el Gobierno, eso se habrá revertido".



Valoró que ahora en los contratos para obras de infraestructura prima la "transparencia", la "eficacia" y la "eficiencia", lo cual ha sido destacado por los constructores y por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI)", entre otros.



Por su lado, el vicepresidente Vargas Lleras, aseguró que ya están en construcción obras por más de 13.440 millones de dólares que corresponden a proyectos viales 4G (cuarta generación) "cuyas inversiones dejarán al país en el tercer puesto en América Latina con la mejor infraestructura, frente al lugar 18 que ocupa actualmente".

Por su lado, el alcalde de Manizales, Octavio Cardona, agradeció a nombre de la población el recibir la Intersección La Fuente de la que, dijo, "tendrá alto impacto en la calidad de vida" no solo de la capital de Caldas, sino en buena parte de municipios vecinos.



Destacó que el proyecto inaugurado hoy permite viajar de Villamaría a Manizales en 25 minutos cuando antes el recorrido era de 45.



"A nombre de los manizaleños, gracias Presidente (por la obra). Esto es lo que el ciudadano quiere que hagan los políticos: entregar obras de esta magnitud y de estas condiciones".



De otro lado, el alcalde Cardona le pidió al presidente Santos apoyo económico para construir una línea de cable aéreo entre los sectores de Cámbulos y Universidades.



"Necesitamos que el Gobiernos nos ayude. Solos no somos capaces", dijo Cardona.



También le pidió ayuda y recursos económicos para obras de conservación de la plaza de mercado de Manizales pues "es la única ciudad dentro de la declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero que conserva la galería (plaza)".



Por último, el alcalde Cardona a nombre de los gremios y los alcaldes del departamento le solicitó a Santos que se haga realidad Aerocafé porque en la actualidad "no tenemos un aeropuerto de condiciones adecuadas para la ciudad".

