¿En qué consiste la denuncia hecha por la misión de la OEA contra la corrupción en Honduras y por qué ha generado polémica?

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA realizó recientemente una denuncia sobre la aprobación de una reforma a una ley por parte del Congreso que generó polémica e incluso intercambio de cartas entre el presidente Juan Orlando Hernández y el secretario general, Luis Almagro.

¿Cuál fue la reforma aprobada por el Congreso de Honduras?

El portavoz de la MACCIH, Juan Jiménez, denunció que dos artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto de Honduras fueron modificados por la anterior legislatura del Congreso el 18 de enero.

¿Cuáles son las consecuencias de la aprobación de esa reforma?

De acuerdo con el portavoz, con esos cambios se “pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios que se han apropiado de dineros públicos”.

Jiménez alertó que esta reforma busca que los documentos que fueron incautados por la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público de Honduras se entreguen al Tribunal Superior de Cuentas “impidiendo el uso de las pruebas correspondientes para incriminar a responsables de ilícitos penales en poder de la Fiscalía".

Además, quedaría sin efecto la investigación conocida como “red de diputados” que según dijo, involucra a cinco diputados acusados de malversación de caudales públicos y a más de 60 diputados y exdiputados, incluyendo al actual presidente del Congreso Nacional, así como a altos funcionarios del poder Ejecutivo y representantes de más de 30 ONG. El caso contra los cinco diputados fue archivado.

¿Qué respondió el Congreso?

El Congreso de Honduras rechazó la denuncia hecha por el representante de la OEA y dijo que son “aseveraciones malintencionadas”.

Una nueva denuncia

Días después, Jiménez denunció que el texto que se aprobó en el pleno del Congreso no es el que se publicó en La Gaceta, “es decir se ha falseado (…) esto no es un error, no es una errata, es un delito".

¿Qué dijo el Congreso?

El secretario general del Congreso, Tomás Zambrano, respondió que "no hay ningún dolo, no existe mala intención y no se ha querido cambiar el espíritu de la Cámara Legislativa, pues lo que se aprobó y lo que se publicó inicialmente por error no cambia".

Además, dijo que pidieron a la Empresa Nacional de Artes Gráficas “una rectificación”, porque “por error involuntario se obviaron varios renglones”. Sin embargo, dijo que este proceso “no altera el espíritu” de la reforma.

El viaje del vocero de la OEA a Washington

El pasado domingo, el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras de la OEA, informó que viajaba a Washington “ante el llamado del secretario general, Luis Almagro, y para otras reuniones importantes sobre situación de investigaciones de corrupción en el país”. Este jueves ya estaba de regreso en Tegucigalpa, capital de Honduras, según informó en su cuenta de Twitter.

¿Cuál fue la reacción del presidente Juan Orlando Hernández frente a la situación?

El presidente Juan Orlando Hernández envió el lunes una carta a Almagro en la que le pidió “retomar las mesas de diálogo" entre Honduras y el ente "sobre temas de interés mutuo".

También se refirió a las que llamó “diferencias surgidas” por la aprobación de la reforma a la Ley y dijo que “deben resolverse en el marco de los procedimientos claramente determinados en el Convenio Suscrito entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA para el establecimiento de la Maccih”.

“Estima mi Gobierno que toda controversia entre las partes, relacionada con la interpretación o con la aplicación del convenio debe resolverse mediante los procedimientos establecidos en dicho convenio y por el diálogo directo o por cualquier otro medio de solución convenido”, añadió el mandatario hondureño.

¿Y qué respondió el secretario general de la OEA?

Posteriormente, el secretario Almagro respondió a Hernández en una misiva y dijo que coincide “con la importancia de profundizar, fortalecer e incrementar la presencia en el país de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH), así como de sus capacidades en materia de investigación y sanción de actos ilícitos en materia de corrupción".

Además, anunció que designó al expresidente de Guatemala Álvaro Colom como representante “para dirigir la mesa de trabajo con el Gobierno de Honduras”.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24