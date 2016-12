¡En su tierra natal! Shakira llega a Colombia con su familia para pasar fin de año

Shakira y el futbolista español Gerard Piqué llegaron este lunes a la ciudad de Barranquilla, en el norte de Colombia, con sus dos hijos, Milan y Sasha, para pasar el fin de año con la familia de la cantante.

"Sí, estoy muy feliz muy contento de estar aquí en Colombia, en Barranquilla, y a disfrutar con los niños", afirmó, por su parte, Piqué.

Desde el 19 de diciembre se había especulado sobre la llegada de Shakira a su natal Colombia.

Para poder acompañar a Shakira a Barranquilla, Piqué recibió permiso del entrenador del Barcelona de España, Luis Enrique Martínez.

Shakira con su familia llegando a Barranquilla. / Shak with her family in Barranquilla, Colombia. 🇨🇴 pic.twitter.com/B31K4STcyU