Capriles: "Palabras de Maduro fueron una declaratoria de guerra a los venezolanos"

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, dijo que "Maduro nos declaró hoy la guerra a los venezolanos. Reconoció en cadena que no tiene los votos y no cuenta con el respaldo de los venezolanos", dijo, refiriéndose a la declaración de Nicolás Maduro de que "lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas".

"Hubo un debate en la Fuerza Armada de sacar a la brigada de paracaidistas a controlar lo que pasaba en la calle anoche en Maracay. Durante la noche de ayer 33 comercios fueron saqueados", afirmó.

Dijo que este miércoles la movilización debe ser en los 335 municipios del país. Se trata de un trancazo que pautó la oposición para el mediodía de este miércoles durante al menos cuatro horas.

Se refirió a las declaraciones del exministro Miguel Rodríguez Torres, y lo llamó a "tomar acciones y a sacar expedientes", luego de que este asegurara que tiene varias denuncias de irregularidades en el chavismo.

Capriles declaró que en la cárcel de Ramo Verde hay hacinamiento. "Hay 69 personas presas en un espacio mínimo y no se puede ni caminar allí. Hay presos que tienen 45 días y no los han llevado a la audiencia", declaró.

"La tortura de la cual se habla es todo lo que se hace con Leopoldo López al no permitirle visitas de sus familiares y sus abogados. La información que nosottros tenemos es que tiene buen estado de sauld pero hay otro tipo de tortura que aplica este gobierno", recalcó y sostuvo que los militares que hicieron el video de López difundido este mes fueron torturados en la Dirección de Contrainteligencia Militar.

Sostuvo que a las 7:45 pm diputados de la Asamblea Nacional continuaban en el hemiciclo y rodeados por colectivos paramilitares.

Redacción NTN24 Venezuela

