Ex ministro Miguel Rodríguez Torres sobre inhabilitación: “Es una acción política que viola las leyes y la Constitución”

El ex ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, indicó que la inhabilitación política colocada por la Controlaría General de la República, en el que alega que el ex funcionario no había presentado su declaración jurada de patrimonio, “no fue notificada”.

En este sentido desmintió las acusaciones y dijo que el documento emitido por el Gobierno presenta varias fallas y vicios administrativos, entre ellas se encuentra:

No fui notificado

No se me ha permitido la defensa

Se divulgó a través de un medio clandestino

Se me señala de no haber presentado mi declaración jurada de patrimonio “cuando lo hice a 1 mes de mi salida”.

Precisó que se enteró de la notificación por un periodista que había publicado el documento emitido por Contraloría a través de Twitter. “Si no es así nadie se entera”.

Detalló que la inhabilitación “es una acción política que viola las leyes y la Constitución”

Manifestó que las causas por la que podría ser la medida es por:

Quieren sacarme del juego político

Me intentan inhabilitar porque están percibiendo el trabajo que se ha venido haciendo sobre las elecciones presidenciales que “ha tenido sus frutos”.

“Las personas están entendiendo que Maduro es fácilmente vencible en las elecciones”, dijo el ex ministro, al mismo tiempo que explicó que la medida es posible si “se cambian las condiciones electorales”.

Igualmente, Rodríguez Torres pidió a la oposición venezolana que elija a un candidato que enfrente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien apuesta a la reelección, a través de un consenso y no por primarias.

“Con las primarias van a ganar el candidato que el Psuv quiera”, sentenció.

#AHORA Exministro Miguel Rodríguez Torres se pronuncia sobre su inhabilitación política: Hay que ir a un consenso con todos los sectores del país para escoger un candidato. Eso es un gran desafío que hay que asumir #2Feb https://t.co/57Q5DMHacs — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 2 de febrero de 2018

Redacción NTN24 Venezuela

