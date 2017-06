EN VIVO | “Sugerir que estuve al tanto de cualquier colusión con el gobierno ruso es una mentira detestable”: Jeff Sessions, fiscal general de EE. UU. ante Comité de Inteligencia del Senado

Durante audiencia pública ante el Comité de Inteligencia del Senado, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo que la sugerencia de que ha participado o de que estuvo al tanto "de cualquier colusión con el gobierno ruso para herir a Estados Unidos, al que le he servido durante 35 años, que esté socavando la integridad de nuestro proceso democrático es una mentira detestable".

"Nunca me he reunido o he tenido conversación alguna con ningún ruso, funcionario extranjero con respecto a ningún tipo de interferencia dentro de ninguna campaña o elección en Estados Unidos", dijo Sessions durante su declaración

El mismo Sessions solicitó que la audiencia se realizara de manera pública para que el pueblo estadounidense escuchara lo que tiene por declarar.

La declaración ocurre en medio presuntas tensiones entre el presidente Donald Trump y Jeff Sessions, luego que el fiscal se excusara de la investigación de la interferencia de Rusia en elecciones presidenciales del 8 de noviembre.

Redacción NTN24

