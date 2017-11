Dennis Fernández sobre petición de protección de Freddy Guevara: No se fugó, él resguarda su seguridad

La segunda vicepresidenta del Parlamento venezolano, Dennis Fernández, contestó a las declaraciones que han ofrecido los oficialistas sobre la petición de asilo y protección del diputado Freddy Guevara a la embajada de Chile, donde han tildado la acción como un acto de "cobardía".

“Freddy Guevara no se fugó, él resguarda su seguridad y está en calidad de huésped en una embajada. No iba a esperar a que lo metan a un cuarto donde no tiene condiciones para que el Gobierno haga lo que quiera con él”, dijo este lunes durante rueda de prensa.

VEA TAMBIÉN: Voluntad Popular agradece a la embajada de Chile por recibir al diputado Freddy Guevara ante petición de refugio

La diputada agregó que la intención del Gobierno es “aniquilar al Parlamento” que eligieron los venezolanos porque a su juicio, la sentencia que remitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de quitar la inmunidad parlamentaria a Guevara es “incorrecta”.

Informó que el martes 7 de noviembre los diputados de la Asamblea Nacional sesionarán para debatir el caso del parlamentario

“Vamos a seguir de pie, no vamos a permitir que aniquilen la Asamblea Nacional”, manifestó mientras resaltó que no ha habido quorum porque el Gobierno impidie que los diputados puedan trasladarse al recinto.

REVISE: Vicepresidente venezolano rechaza recibimiento de Freddy Guevara en Embajada de Chile

EN VIVO | @adennisf: Mañana tenemos sesión y vamos a seguir de pie, no vamos a permitir que aniquilen la AN https://t.co/PvlqFqpmNo — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 6 de noviembre de 2017

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve