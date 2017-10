Voluntad Popular no participará en las elecciones municipales: Militante de VP que se postule queda fuera

Este lunes el Equipo Federal de Activistas (EFA) de Voluntad Popular, conformado por la Dirección Nacional y los coordinadores de todos los estados del país, junto a alcaldes en ejercicio, anunció que esa organización no participará en las elecciones municipales previstas para el próximo diciembre.

El coordinador de la tolda naranja, Freddy Guevara leyó un comunicado con siete puntos, entre los cuales señaló: "No existen condiciones electorales ni políticas para participar en las elecciones municipales y no participaremos en ellas como mecanismo de denuncia internacional contra la dictadura. No seremos coparticipes en un fraude contra nuestro pueblo e invitamos a los partidos a no participar".

Relacionado: Alianza Bravo Pueblo no participará en las elecciones municipales

El también vicepresidente de la Asamblea Nacional destacó que ningún militante de VP tiene autorización para inscribirse. "Si alguien se inscribe de VP queda fuera", sostuvo.

Guevara reiteró la posición del partido de construir una nueva unidad nacional que tenga entre sus objetivos "salir de la dictadura, desconocer el fraude constituyente, consecución de elecciones libres, no convalidación de la dictadura en elecciones fraudulentas, conquistar la libertad en todos los terrenos de lucha, afianzar la denuncia internacional, reglas claras de lucha y la incorporación de los sectores sociales".

Por otra parte, respaldan la propuesta hecha por La Causa R de convocar unas primarias en el seno de la alternativa democrática no solo para resolver la candidatura presidencial sino para resolver un tema "de conducción política".

Asimismo, Alcalde Alberto Maldonado, alcalde del municipio Torbes anunció que los alcaldes electos de VP abandonan sus cargos “para que los ocupe el régimen porque aquí no hay gobernabilidad”.

@VoluntadPopular al país sobre las elecciones municipales. Firmes en nuestra lucha https://t.co/aoOEO2aFqu — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 30 de octubre de 2017

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve