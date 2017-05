Enfermera que habría asesinado a 60 bebés en EE. UU., y que se encuentra en custodia, podría salir en libertad por buena conducta

La enfermera Genene Jones, de 66 años, actualmente cumple dos condenas de 99 y 60 años por asesinar a una recién nacida de 15 meses y por el intento de homicidio de un bebé de cuatro semanas en 1982 en Texas.

No obstante, este viernes, la Justicia estadounidense la acusó de un tercer asesinato; el de un bebé de 11 meses en 1981, a quien le inyectó una dosis letal de un producto contra la epilepsia.

Datos de las autoridades indican que la mujer podría ser la responsable de haberle quitado la vida a unos sesenta recién nacidos entre finales de los 70 y principios de los 80.

"Jones es sospechosa de haber matado hasta 60 bebés", indicó la Agencia EFE citando a Nico LaHood, fiscal del condado de Bexar, en Texas, quién definió a la asesina como "el mal encarnado" y aseguró que la justicia "velará para que ella responda por sus crímenes".

Sin embargo, Jones podría salir en libertad de la cárcel de mujeres de Gatesville en marzo de 2018 por buena conducta, por ello, las autoridades trabajan contrarreloj para que sea juzgada de nuevo y no abandone la prisión.

De producirse la liberación, a la mujer se le implantaría un dispositivo GPS y no podría tener ningún contacto con menores de 18 años. De igual forma, no podría acercarse a centros médicos, a menos que busque atención para ella misma.

Las autoridades que manejan el caso de Jones han indicado que mientras la mujer trabajó, numerosos menores fallecieron en circunstancias inusuales, lo que la hace sospechosa. No obstante, no se explican por qué las irregularidades no fueron notadas.

Redacción NTN24

