Enfermos renales protestaron en Aragua por falta de insumos

Un grupo de pacientes que reciben diálisis trancó la avenida intercomunal Maracay-Turmero para reclamar por la falta de insumos.

Pablo Paredes denunció que hasta este viernes recibieron su tratamiento. "Las máquinas de diálisis utilizan bicarbonato, soluciones ácidas y no ha llegado nada de eso. No hay gasas, inyectadoras y, si nosotros llevamos los insumos, nuestro dinero no alcanza. Un par de guantes cuestan más de 50 mil bolívares", expresó para Te lo Cuento News.

Apróximadamente 350 pacientes se verán perjudicados por las fallas en el sistema.

