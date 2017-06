¡Enfurecida! ‘La Tigresa del Oriente’ renuncia a programa tras recibir su calificación ‘Bailando’

Juana Judith Bustos Ahuite, 'La Tigresa del Oriente', de 71 años de edad, participaba en el programa ‘Bailando’ de Argentina, un reconocido show que es dirigido por el periodista Marcelo Tinelli, cuando estalló en furia por la calificación de su presentación.

La reconocida cantante peruana apareció cantando el éxito musical ‘Despacito’ por postulación de Tinelli. Al finalizar, mostró sus habilidades bailando con su pareja, sin embargo, no logró llenar las expectativas del jurado, quien le dio una puntuación de 0.

Tras conocer su puntaje, ‘La Tigresa’ mostró su enfado arrebatando el micrófono del presentandor y comenzó a regañar a los jurados.

“Yo he venido al programa a traer alegría… Ya quisieran, chicas de 30 o 25, hacer lo que yo hago, sin ser bailarina… Quiero decirte que voy a renunciar a tu programa, me voy del programa. Todo por la culpa de estos señores que no saben respetar a una artista internacional”.

A continuación, la reacción de la cantante al recibir su calificación:



