“No es de extrañar que en este operativo hayan participado civiles armados”: Coordinador de ONG venezolana ‘Provea’ sobre caso de Óscar Pérez

Para el coordinador de exigibilidad de la ONG, Provea, Carlos Patiño, durante el operativo que se desarrolló este lunes en Caracas para dar con el paradero del ex teniente Óscar Pérez, “no es de extrañar, si bien no es algo confirmado, que en este saldo lamentable hayan participado civiles armados, porque ya hay un antecedente con el Plan Zamora durante las protestas del año 2017”.

Patiño recalcó que durante la operación “debió haber presencia del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, pues son los garantes de que primero se haya presentado una solución pacífica, estas omisiones de estos órganos dejan un lamentable saldo”.

Para el representante de Provea, “no se justifica” que hayan muertos personas si habían intenciones de entregarse.

Es preciso recordar que tres policías muertos y un número no precisado de heridos han dejado la operación para capturar al ex inspector del Cicpc, Óscar Pérez, quien a través de varios videos afirmó que se encontraba siendo asediado por funcionarios venezolanos.

Redacción NTN24 Venezuela

