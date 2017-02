¡Épico! Nuevo tráiler de ‘Piratas del Caribe 5’ sorprende con Jack Sparrow y una de sus divertidas ocurrencias

El nuevo tráiler de ‘Piratas del Caribe 5’ tiene una sorpresa: al final del avance aparece el capitán Jack Sparrow cubierto de lodo y con su típica botella de ron.

La nueva entrega producida por Disney traerá un villano tan oscuro como la muerte y batallas en altamar.

Will Turner, interpretado por Orlando Bloom, también reaparece en una de las escenas.

La cinta fue dirigida por Joachim Ronning y Espen Sandberg. Fue titulada ‘Piratas del Caribe: Dead Men Tell No Tales’ (Hombres muertos no cuentan cuentos). Su estreno está previsto para finales de mayo.

YouTube / Disney Movie Trailers

Redacción NTN24