"Es un Tour en el que hay menos etapas con final en alto y habrá que ser más atrevidos”: Nairo Quintana

El ciclista colombiano Nairo Quinta compareció ante la prensa previo al comienzo del Tour de Francia que será este sábado y afirmó que el británico Chris Froome es el rival número 1 a vencer. Además, dijo sentir se en mejor forma y agregó que en esta edición debe ser más “atrevido” para ganar.

"Es un Tour en el que hay menos etapas con final en alto y, por ello, habrá que ser más atrevidos. Todo se jugará en los equipos, en las estrategias que se hagan. Creo que será un Tour con muchas estrategias y muchos movimientos", señaló el jefe de filas del Movistar.

"Me he recuperado bien del Giro, la preparación está siendo diferente. El año pasado estuve mejor en la Vuelta que en el Tour. Este año no sé si con la preparación estaré mejor que en el Tour o peor. Por ahora las sensaciones son buenas. Son carreras que para mis características me han ido bien. Tenemos un objetivo, esperemos cumplirlo", añadió.

Quintana aseguró que se preparó para ganar esta edición. Sin embargo, solo hasta que comience la competencia se sabrá si la estrategia escogida fue la adecuada.

Sobre Froome, el colombiano señaló que “sigue siendo el rival número 1 y seguramente estará fuerte" restándole importancia a la mala temporada que ha tenido el británico en lo que va del año.

"Serán etapas muy serias, que van a desgastar. A mí me va bien. Cuantas más etapas haya en alto mejor, aunque también hay que contar con mi condición física (...) Soy un escalador, quisiera que todas las etapas acabaran en alto. Pero no es la primera vez que ataco en el último puerto para luego lanzarme a conservar la ventaja en el descenso. Es bastante atrevido. Jugaremos con las estrategias. Es algo que también pueden hacer los rivales, habrá que estar atentos" apuntó.

Redacción NTN24

