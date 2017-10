Escuelas de Charlottesville resguardan a sus estudiantes frente a amenaza de ataque difundida en redes sociales, según medios estadounidenses

Este miércoles el FBI notificó al Departamento de Policía de Charlottesville, EE. UU., sobre una amenaza difundida en redes sociales presuntamente contra las escuelas de la ciudad, las cuales resguardaron a sus estudiantes de manera preventiva, reseñaron medios locales.

De acuerdo al diario The Hill un comunicado de prensa de la policía de Charlottesville precisa que “la persona que publicó el mensaje también hizo referencia al reciente tiroteo en masa en Las Vegas y expresó su admiración por el tirador. Añadió que Charlottesville, en particular las escuelas, deberían ser el próximo objetivo".

El Departamento de Policía de la ciudad dispuso oficiales adicionales en escuelas públicas y privadas.

Las autoridades policiales no han identificado al autor de la publicación, según copia del comunicado oficial difundido por el medio local C-Ville.

A Charlottesville Police Department spokesperson gives this explanation for why schools are on lockdown: pic.twitter.com/ee4Ew48QH9