España confía en resolución de OEA sobre "dramática" situación de Venezuela

El secretario de Estado español de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas, confió este martes en que la OEA llegue a una resolución conjunta sobre Venezuela, que padece la "situación más dramática" del continente americano.



"No ha sido posible todavía encontrar un acuerdo sobre Venezuela, pero es claramente la situación más dramática en la región, y debemos concentrarnos en ella", dijo en entrevista con Efe desde Cancún, en el Caribe mexicano, que acoge hasta el miércoles la 47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).



García Casas explicó que España -observador permanente en el organismo- acompaña "en los esfuerzos" que la región quiera hacer para "superar esta crisis". Asimismo, apuntó que Venezuela "tiene que terminar con la crisis humanitaria y la falta de alimentos y medicinas".



Pidió también la liberación de los presos políticos, el respeto a la Asamblea Nacional y la celebración de elecciones libres y "profundamente democráticas".



"Estas cosas llevarán al reencuentro de la familia venezolana", indicó el secretario, que consideró que, en su "formulación actual", la iniciativa de Asamblea Constituyente promovida por el Gobierno de Nicolás Maduro "no es una contribución actual a la paz". Para ello, vio "necesaria" una negociación entre Gobierno y oposición para lograr "una salida pacífica y con futuro".



Cuestionado sobre si la OEA logrará una declaración conjunta sobre Venezuela, uno de los máximos objetivos de México, anfitrión de esta cumbre, García Casas se mostró confiado. "No estaban tan lejos las negociaciones ayer tarde. (...) En el curso de esta Asamblea o en un plazo posterior se hallará un consenso. Hay una conciencia regional de que la situación es muy grave", afirmó.



En la reunión del lunes de cancilleres ninguna de las dos resoluciones presentadas obtuvo los 23 votos requeridos, pero un grupo liderado por México negocia desde anoche para sacar adelante otro texto muy similar a la que propuso la víspera o ligeramente rebajado para obtener el respaldo de algunos caribeños.



García Casas remarcó que en la máxima cita anual de este organismo multilateral también se están tratando otros asuntos más allá de Venezuela.



Por ejemplo, se llevó a cabo una reunión de observadores permanentes, entre los que se incluye España, y se debate sobre la Agenda 2030 de la ONU, desarrollo sostenible, integración regional, educación o lenguas indígenas. "Hacen menos ruido político, pero son una contribución al desarrollo, y se están tratando", aseguró.



España es observador desde hace más de 30 años y desde 2006 ha contribuido con 62 millones de dólares a varios programas, entre ellos para la construcción de la paz o el apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.



También ha apoyado en misiones contra la impunidad y la corrupción en Honduras o en una misión electoral en Nicaragua, explicó el secretario.

Colaboración EFE

