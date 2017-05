España descarta sanciones a Venezuela pero dice que UE elevará el tono si es necesario

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, descartó este lunes que la Unión Europea (UE) contemple sanciones contra Venezuela por la crisis en el país por su repercusión en la población, pero aseguró que "elevará el tono" si la situación no mejora.



"Endurecer el tono lo endureceremos. Las sanciones el problema que tienen es que afectan a la población, que son los que ahora mismo están sufriendo", indicó Dastis a la prensa, a su llegada de un Consejo de Exteriores de la UE que aprobará unas conclusiones sobre la crisis en ese país suramericano.

Teniendo en cuenta la situación del pueblo venezolano, "hay que evaluar muy seriamente antes de tomar ese paso" de las medidas restrictivas, apuntó.



"Pero qué duda cabe de que la presión, si es necesario, habrá de incrementarse", apuntó.



Preguntado por el hecho de que el texto que aprueben este lunes los ministros europeos no vayan a incluir una condena al Gobierno del presidente Venezolano, Nicolás Maduro, el jefe de la diplomacia española afirmó que "son unas conclusiones que requieren la unanimidad, el consenso de todos".



"Por lo tanto, lo que a veces ocurre con esas conclusiones es que son el mínimo común denominador. Pero son un toque de atención", consideró.



En opinión de Dastis, "el presidente Maduro tiene que darse cuenta de que la sociedad internacional y la Unión Europea no pueden tolerar la deriva en la que está envuelta" Venezuela.



"La fe es lo último que se pierde, como la esperanza. Nosotros esperamos que sea posible un acuerdo entre todas las partes que haga posible que el pueblo venezolano se manifieste en unas elecciones iguales, libres y secretas, evidentemente, hacia el futuro de su país", comentó.



Cuestionado sobre si considera que Venezuela era un asunto "olvidado" en la UE -los ministros aprobaron por última vez conclusiones sobre este país en julio del año pasado-, el ministro español recalcó que "nosotros hablamos regularmente de América Latina y de los casos más difíciles dentro de América Latina".



"Por tanto, hemos hablado de Venezuela pero es verdad que no habíamos aprobado unas conclusiones, un documento escrito", reconoció.



"Desde luego, qué duda cabe que, en estos momentos, hemos pensado que la Unión Europea hiciera oír su voz. Estamos satisfechos por ello", concluyó.



Según fuentes comunitarias, los ministros pedirán en sus conclusiones que todas las partes se abstengan de la violencia y respeten los derechos humanos.



Además, instarán a las autoridades venezolanas a liberar a los opositores políticos encarcelados y a comunicar un calendario electoral.

Colaboración EFE

