Esposa de expresidente peruano Ollanta Humala niega que Odebrecht les haya entregado un soborno

La esposa del exmandatario peruano Ollanta Humala, Nadine Heredia, negó este miércoles que la empresa brasileña Odebrecht les haya entregado un soborno de 3 millones de dólares para la campaña presidencial de 2011, tal como lo declaró el expresidente de la firma Marcelo Odebrecht a la Justicia de Brasil.

"No tengo idea por qué mentirían", pero "no es corroborable y no es cierto", respondió Heredia en entrevista con un canal televisivo, tras la difusión en Lima de la declaración de Odebrecht.