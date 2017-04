Esposa de Yon Goicoechea denuncia que al preso político “se le descalcifican los huesos” porque no hay luz solar en su celda

Rosaura Valentini, esposa del preso político venezolano, Yon Goicoechea denunció las condiciones en las que se encuentra recluido el dirigente de Voluntad Popular, quien recibió una medida cautelar hace cinco meses.

A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter afirmó que la celda donde permanece no tiene ventanas ni luz natural. “Esa condición hace que se le descalcifiquen los huesos porque no hay luz solar, no se puede saber si es de día o de noche”, sumó.

Valentini afirmó que durante una visita que realizó, sintió asfixia por el poco oxígeno de la celda, al tiempo que manifestó que la vida de su esposo corre peligro mientras permanezca en tales condiciones.

El pasado 22 de diciembre, el dirigente de Voluntad Popular fue beneficiado con una medida sustitutiva de privación de libertad y desde la fecha, el tribunal de la causa no ha dado despacho.

El representante de la tolda del partido de Leopoldo López es uno de los líderes de multitudinarias manifestaciones estudiantiles en 2007 contra el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez; regresó a Venezuela en julio pasado tras vivir casi cuatro años en Estados Unidos y España.

#29Abril se cumplen 8 meses del secuestro de Yon. Denunciamos las condiciones degradantes en que lo mantiene la dictadura. #LiberenAYon pic.twitter.com/2zClLFEnMA — Yon Goicoechea (@YonGoicoechea) 30 de abril de 2017

Redacción NTN24 Venezuela

