Estados Unidos pidió a la ONU medidas para enfrentar a Irán y evitar que sea “otra Corea del Norte”

La embajadora estadunidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, pidió este miércoles al Consejo de Seguridad del organismo medidas contra Irán, esto para evitar tener entre manos a “otra Corea del Norte”.

Haley insistió en que no se puede juzgar a Irán sólo por su respeto de los compromisos en materia nuclear, “eso ignora la verdadera naturaleza de la amenaza. Irán debe ser juzgado por la totalidad de su comportamiento agresivo, desestabilizador e ilegal", según reseñó la agencia EFE.

Además, acusó a Teherán de "esconderse" detrás del cumplimiento "técnico" del acuerdo nuclear. "Nosotros se lo hemos permitido. Eso debe acabarse", insistió.

Haley aseguró que la mayor amenaza la representan los ensayos con misiles balísticos llevados a cabo por Teherán, “cuando un régimen paria empieza por la senda de los misiles balísticos, nos está diciendo que pronto tendremos entre manos otra Corea del Norte", advirtió.

Precisó que su país no mirará hacia otro lado y dijo que el Consejo de Seguridad tiene ahora la "oportunidad" de cambiar su política hacia Irán, “sinceramente espero que use esta ocasión para defender, no solo sus resoluciones, sino la paz, la seguridad y los derechos humanos en Irán".

VEA TAMBIÉN → Líder supremo iraní amenazó con “destruir” el acuerdo nuclear en caso de que otros lo rompan

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24