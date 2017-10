“Puedo seguir soñando con conseguir cosas importantes”: Andrés Iniesta tras renovación “de por vida” con F.C. Barcelona

Este viernes el capitán del F.C. Barcelona, Andrés Iniesta, firmó un contrato “de por vida” con el club catalán. Esta es la primera vez, en los 118 años del equipo, que un jugador firma este tipo de acuerdo.

El ‘8’ azulgrana aseguró que "estaré aquí hasta que mi cuerpo o mi mente crean que es lo suficiente. Mejor que aquí no puedo estar en ningún sitio”, en la rueda de prensa llevada a cabo luego de la firma en el estadio Camp Nou.

VEA TAMBIÉN→ Futbolista Andrés Iniesta sobre tensión en Cataluña: "los responsables de todo dialoguen. Háganlo por todos nosotros"

“Sigo en mi casa y puedo seguir soñando con conseguir cosas importantes con este club. El Barça me ha visto crecer y evolucionar. Para mí ser capitán de esta institución es un privilegio”, dijo Iniesta quien terminaba su contrato en el verano del año 2018.

Seguidamente, el manchego explicó que la etiqueta “de por vida” no es del todo así, ya que no le gusta hacer planes a largo plazo, “hacer planes a muchos años es un poco arriesgado porque todo cambia en poco tiempo", comentó el jugador agregando que aunque no quiere engañar a nadie, las cosas llegan a su fin.

Andrés Iniesta llegó al club con tan solo 12 años, en septiembre de 1996, actualmente lleva 21 años en el equipo. Es el segundo jugador con más encuentros disputados, 639, el primero es Xavi Hernández. Ganó dos tripletes y cuatro Ligas de Campeones, es un personaje querido a nivel mundial por su elegancia al jugar y humildad fuera de las canchas.

VEA TAMBIÉN→ “No es mi caso, pero creo que un independentista podría jugar en la selección española”: Gerard Piqué

El presidente de la entidad azulgrana, Josep Maria Bartomeu, agregó que “en el Barça no existe un futbolista como él”, haciendo referencia a que Iniesta se ha ganado este acuerdo que será un referente para próximas generaciones. “Chicos, fijaos en Andrés, en cómo juega y sobre todo en cómo es", finalizó.

Un jugador referente para futuras generaciones y que continuará siempre unido al Barça. Gracias por todo, Andrés. ¡Gracias por tanto! pic.twitter.com/3F6CdzoIkE — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 6 de octubre de 2017

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24