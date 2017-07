Este es el video que desbancó al ‘Gangnam Style’ como el más visto en YouTube

Hasta hace poco el video de la canción ‘Gangnam Style’ de Psy que sonó en todos lados, era el video más visto en YouTube. Sin embargo, la canción de Charlie Puth y Wiz Khalifa, 'See You Agan', le ha quitado el primer lugar al éxito, que fue lanzado hace casi cinco años.

Mientras que el video de la canción del rapero surcoreano Psy ostenta al menos 2.849.807.923 reproducciones, la canción del soundtrack de la séptima entrega de la saga de Rápidos y Furiosos tiene por lo menos 2.894.763.875 vistas.

YouTube / officialpsy

El artista Puth se refirió al hecho en su cuenta de Twitter, “para que sean, me uní a YouTube en 2007 esperando hacer un video que alcanzara 10.000 reproducciones. Acabo de escuchar lo de ‘See You Again’”.

For the record, I joined @YouTube in 2007 hoping to make a video that would reach 10,000 views. Just heard about See You Again...wow.