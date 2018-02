Estoy pidiendo la presencia obligatoria de un oficial de policía en cada escuela: gobernador de Florida, EE. UU.

El gobernador de Florida, Rick Scott, propuso este viernes desplegar un policía en cada escuela y aumentar a 21 la edad en que se puede comprar armas legalmente, al develar este viernes un plan de acción en respuesta a la masacre de 17 personas en una secundaria en Parkland.

"Estoy pidiendo (la presencia) obligatoria de un oficial de policía en cada escuela pública", dijo el gobernador, añadiendo que se asegurará de que "nadie con problemas mentales tenga acceso a un arma".

Este mismo viernes el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo en el discurso de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC en inglés) que “es momento de hacer que nuestras escuelas sean un blanco mucho más difícil para los atacantes, no queremos que estén en nuestras escuelas”.

“Tenemos que hacer algo que funcione, y una de las grandes medidas que vamos a tomar y que todos en esta habitación deben estar de acuerdo -y no hay nadie que ame la segunda enmienda más que yo, y no hay nadie que respete la Asociación Nacional del Rifle más que yo (...)- pero tenemos que fortalecer las revisiones de antecedentes. Hay que hacerlo. No queremos que personas enfermas mentales tengan algún tipo de arma”, agregó.

