Estrellas de Hollywood entonan ‘I will survive’ contra Donald Trump

La afamada canción ‘Sobreviviré’ (‘I will survive’) de Gloria Gaynor fue entonada por 21 actores y actrices en respuesta a las políticas de Donald Trump y como una forma de soporte a las palabras de la actriz Meryl Streep en los pasados Globos de Oro.

Cantando el tema o recitándolo de manera dramática, los actores entonaron versos como los del comienzo de la canción: "Al principio tenía miedo, estaba paralizado y seguía pensando que no podría vivir sin ti a mi lado. Pero pasé muchas noches pensando cómo me hiciste daño, me hice fuerte y aprendí a salir adelante".

VEA TAMBIÉN: Meryl Streep pone el tono político contra Trump en la ceremonia de los Globos de Oro

Amy Adams, Natalie Portman, Dev Patel, Michelle Williams, Emma Stone, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Taraji P. Henson, Greta Gerwig y Mahershala Ali son los protagonistas de esta iniciativa impulsada por la revista W Magazine.

YouTube / W magazine

Redacción NTN24 – Colaboración EFE