Estudiantes de la Universidad Metropolitana galardonados como "mejor delegación Internacional" en el Modelo de las Naciones Unidas

La representación de estudiantes de la Universidad Metropolitana fue reconocida este domingo en la ciudad de Boston como la "mejor delegación Internacional" participante en la 64va edición del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Harvard.

A pesar de los obstáculos para su participación los jóvenes venezolanos lograron nuevamente destacar al lograr la excelencia en varias categorías.

La delegación Unimet fue reconocida como la Mejor Delegación, además fue segunda en Outstanding , segunda en "Honorable" y segunda en "Dip. Commendations".

