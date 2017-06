Estudiantes detenidos en La Vega fueron "sembrados" por la PNB denuncian vecinos del sector

El diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Jorge Millán acompañó este sábado a familiares de los detenidos el día viernes por la Guardia Nacional en las acciones de protesta registradas en la parroquia La Vega e informó que existen evidencias de que fueron "sembrados" por la Policía Nacional Bolivariana para acusarlos de delitos que no cometieron.

El parlamentario a través de su cuenta en Twitter publicó testimonios de vecinos que abrieron sus puertas para dar refugio a personas que fueron detenidas durante las protestas populares que se registraron en La Vega.

“Los han sembrado para acusarlos de delitos que no han cometido. ¿Hasta cuándo? Nosotros hoy respaldamos a estos jóvenes, a sus familiares y le seguimos diciendo a Venezuela y al mundo, aquí hay un país que está luchando contra un grupo que quiere secuestrar, que quiere dominar y que quiere generar miedo, pero no habrá cárcel, no habrá fiscalía militar, no habrá policía ni guardias nacionales suficientes para reprimir a todo el pueblo venezolano que se cansó de pasar hambre”, sentenció Jorge Millán.

Entre los testimonios se encuentra Aulín Marchena, quien alojó a un grupo de estudiantes universitarios que se encontraban protestando en La Vega. Marchena denunció que “a mi casa se metieron los colectivos, la policía y la Guardia Nacional, me agredieron, no físicamente, pero si la puerta de mi vivienda”.

Explicó que “en mi casa yo resguarde a unos niños estudiantes universitarios que están defendiendo a nuestro país, Venezuela, ahora me estoy enterando que los están sembrando, que le pusieron drogas, que le pusieron chalecos y camisas de voluntad popular, esos niños de mi casa salieron impecables, ellos salieron limpios, ellos no tenían absolutamente nada”.

Dejo claro que los funcionarios policiales al ingresar a su vivienda no les encontraron ningún tipo de implementos a los estudiantes. Detalló que al momento que la Policía lanzó las bombas lacrimógenas ella abrió las puertas de su hogar para resguardarlos y se mantuvieron allí hasta las 6 y media de la tarde, hora en la que fueron detenidos por la PNB.

