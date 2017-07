Estudio indica que de no ser por el asteroide que generó la extinción de los dinosaurios, la mayoría de las ranas no existirían

De acuerdo con un estudio, si el asteroide que cayó hace 66 millones de años en la Tierra y que extinguió a los dinosaurios no hubiese destruido la vida terrestre, la mayoría de las ranas no existirían.

La investigación, que fue publicada por la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences, fue elaborada por biólogos estadounidenses y chinos de la Universidad de Texas en Austin y la californiana de Berkeley.

El estudio se elaboró sobre el análisis de 95 genes de ranas de 44 de las 55 familias existentes en la actualidad, según reseña la agencia EFE.

Casi nueve de cada diez especies de ranas actuales descienden de tan sólo tres linajes que sobrevivieron a la extinción en masa y que empezaron a desarrollarse ampliamente en el límite entre los períodos Cretáceo y Paleógeno, hace unos 66 millones de años.

La disponibilidad de una gran cantidad de nichos ambientales tras la extinción de los animales que los ocupaban permitió a las nuevas especies de ranas dispersarse alrededor del mundo, de acuerdo con el autor del estudio, David Wake.

Por otra parte, el estudio advirtió que las ranas actuales, que comprenden más de 6.700 especies conocidas, y muchas otras especies animales y vegetales están bajo "estrés severo" en todo el mundo debido a la destrucción del hábitat, la explosión de la población humana y el cambio climático.

Redacción NTN24

