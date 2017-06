Evacúan Universidad en Missouri, Estados Unidos, por presencia de paquete sospechoso cerca a un reactor nuclear

El campus del Missouri S&T, en Rolla, Missouri, fue evacuado en la tarde del viernes después de que se localizara un paquete sospechoso.

Alrededor de las 4:20 p.m., un paquete sospechoso fue encontrado fuera de un reactor nuclear en el campus. Los funcionarios evacuaron varios edificios, señaló el portal web On Your Side.

El área se encuentra despejada mientras se investiga el paquete sospechoso.

Area has been evacuated. First responders on the scene. No updates yet. Updates will be posted on https://t.co/79HMTGV3qE https://t.co/jEN9FVaTsk