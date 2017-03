Evo Morales afirma que "Venezuela no está sola" contra la OEA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que "Venezuela no está sola" en respuesta a la petición de 14 países de que esa nación programe un calendario electoral y la propuesta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de que se suspenda de ese organismo si no avanza en ese sentido.



"Los antiimperialistas y los movimientos sociales vamos a defender nuestras revoluciones democráticas. Venezuela no está sola", dijo este viernes Morales en su cuenta de Twitter.

El jueves, un grupo de 14 países americanos firmó un declaración conjunta donde pedía al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro "un calendario electoral" y la liberación de los "presos políticos".



Este documento lleva las firmas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.



El pasado 14 de marzo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, pidió en un informe la suspensión de Venezuela del ente si no convoca elecciones generales en 30 días.

Morales también salió en defensa de Maduro afirmando en otro tuit que Estados Unidos "no pudo derrotar la revolución bolivariana de Venezuela", pero ahora "la OEA con Almagro, como si fuera ministerio de colonia de EE.UU., lo intenta".



Asimismo, destacó que los legados de los líderes Simón Bolívar, Hugo Chávez y Fidel Castro "son mandatos supremos, no se abandonan" y que la "revolución ante el imperio es liberación del pueblo".



Morales es aliado de Maduro y sus Gobiernos forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba).

Colaboración EFE

