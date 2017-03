Evo Morales dice que gobiernos de "derecha" quieren sacar a Venezuela de OEA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó este miércoles que algunos gobiernos "de derecha" busquen expulsar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) y reiteró su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro.

Lea también: La Unión Europea se comprometió a trabajar para que en Venezuela haya elecciones, según Julio Borges



En un acto en la región de Cochabamba (centro), Morales se refirió al debate que hubo el martes en la sede de la OEA en Washington y opinó que se usó a "algunos gobiernos de derecha y proimperialistas" para "querer expulsar" a Venezuela del organismo.



"A Cuba la expulsaron hace años atrás con el pretexto de que era comunista, socialista (...) Ahora usando a gobiernos de algunos países (dicen) que no hay democracia en Venezuela, que se violan los derechos humanos en Venezuela", sostuvo el mandatario.



Cuestionó que, por ejemplo, México observe las violaciones de derechos humanos en Venezuela cuando hace poco se conoció sobre un nuevo hallazgo de una fosa común en ese país.



"¿Qué moral, qué autoridad tiene para hablar de los derechos humanos ese gobierno?", criticó Morales y también mencionó a otros países cuyos gobernantes "hablan de los derechos humanos y de la democracia" pero que, según dijo, llegaron al poder "mediante golpe judicial o congresal".



No obstante, consideró que Venezuela "nuevamente triunfa" en la OEA y señaló que el secretario general del organismo, Luis Almagro, "se equivoca" al buscar la suspensión del país caribeño.



El gobernante boliviano lamentó que como hace 500 años hubo "Almagros de invasión", ahora haya "Almagros de dominación, Almagros que quieren desconocer, expulsar a un país, a un gobierno antiimperialista como Venezuela".

Recomendado: Debate en OEA mostró la necesidad de un cambio en Venezuela, según opositores



También ratificó su respaldo al Gobierno de Maduro y aseguró que "Venezuela no está sola" y que Bolivia defenderá las "revoluciones democráticas" en América Latina.



El pasado 14 de marzo, el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, pidió en un informe la suspensión de Venezuela del ente si no convoca elecciones generales en 30 días.



En la reunión de ayer en Washington, 20 países de los 35 Estados miembros (Cuba pertenece a la OEA pero no participa desde 1962), consensuaron una declaración conjunta en la que se comprometen a concretar una hoja de ruta "en el menor plazo posible" para "apoyar el funcionamiento a la democracia y el respeto al Estado de Derecho" en Venezuela.



El texto aprobado es el cimiento para una resolución que se preparará en "los próximos días" y fijará "el mecanismo" con el que la OEA dará seguimiento a la situación en Venezuela, según explicó a los periodistas el embajador mexicano en la OEA, Luis Alfonso de Alba, al término de la reunión.



Los 20 países que acordaron ese texto, según confirmaron dos fuentes diplomáticas a Efe, son: Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Jamaica, Santa Lucía, Barbados, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago y Guyana.

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve