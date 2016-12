Evo Morales pide a Mercosur no repetir con Venezuela “el error” que la OEA cometió con Cuba

El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió este jueves a los países del Mercosur que no expulsen a Venezuela y cometan de esa forma "el error de la OEA" que expulsó a Cuba "por razones ideológicas" en 1962.



"He pedido a algunos presidentes que son parte del Mercosur que no cometan el error de la OEA (Organización de Estados Americanos). La OEA, expulsando a Cuba, hizo un daño a esa integración de América", valoró Morales en una conferencia de prensa en La Paz.



Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los miembros fundadores de Mercosur, suspendieron a Venezuela el 2 de diciembre, según alegaron por no cumplir con el protocolo de adhesión y adaptarse a las normativas requeridas.

Morales considera que los países miembros expulsaron a Venezuela, y cuestionó la conveniencia de que Bolivia, que firmó el protocolo de adhesión al bloque comercial en julio de 2015, entre finalmente a formar parte de él.



"Si Venezuela es expulsado, nosotros también vamos a reconsiderar si participamos o no participamos en Mercosur. ¿Para qué vamos a entrar para hacernos expulsar después, para qué sirve eso?", se preguntó.



El presidente dijo que "por instrucciones de Estados Unidos, algunos países cometen el error de expulsar a Venezuela".



Además, lamento que contra el avance de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) hay "una intromisión extranjera, especialmente de Estados Unidos".



Insistió en que Washington pretende dividir a Unasur mediante la Alianza del Pacífico, a la que acusó de representar "todas las políticas de privatización".

