Ex asambleísta ecuatoriano César Montúfar denunció ante la Fiscalía al expresidente Rafael Correa por supuesta "delincuencia organizada”

El exasambleísta César Montúfar denunció este lunes al expresidente de Ecuador Rafael Correa ante la Fiscalía General por supuesta “delincuencia organizada” y “responsabilidad penal” al no haber evitado como funcionario público una cadena de hechos de corrupción que están siendo llevados a juicio desde el año pasado.

“Denunciamos que debe ser investigado y denunciado el expresidente Rafael Correa y todos los altos funcionarios del Estado que lo acompañaron”, señaló Montúfar tras imponer su denuncia ante la Fiscalía.

Además, el ex asambleísta señaló a la agencia de noticias Efe que “los artículos 322 de la Constitución y 42 del Código Integral Penal atribuyen responsabilidad penal no por cometer un delito sino por facilitar o no haberlo evitado”.

Vea también: Corte Suprema de Justicia de Perú anunciará el próximo 13 de marzo si procede o no el pedido de extradición del expresidente Alejandro Toledo

El presidente del Movimiento Concertación explicó que en este caso no se habla de “comisión directa del delito, sino de que las leyes, decretos y nombramientos” que hizo el exmandatario en sus diez años de gobierno “facilitaron” que se cometiera.

El ex asambleísta quien también ejerció la acusación particular contra el exvicepresidente Jorge Glas, condenado a 6 años de cárcel por el delito de asociación ilícita, insistió en que Correa es responsable "de esa banda delincuencial que hizo que en Ecuador la delincuencia y la corrupción no fueran hechos aislados, sino estructurales y sistémicos", refirió la agencia de noticias Efe.

Mantúfar señaló que entre los funcionarios que deben ser investigados, además de Glás, deben estar el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera; el excontralor Carlos Pólit, al actual presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y al fiscal general del Estado, Carlos Bacca Mancheno.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24